İstanbul'da son dakika operasyonu! 314 pompalı tüfek ele geçirildi!

İstanbul Polisi, Ümraniye İlçesi'ne bağlı Esenşehir Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyondan başka bir araca üç kişi tarafından malzeme yüklendiği belirledi. A.Ö., H.E. ve H.H. isimli üç şüpheli tedirgin davranışlar sergiledi ve çelişkili ifadeler verince araç kontrol edildi. Araçta yapılan aramalarda 314 yivsiz pompalı av tüfeği, 80 plastik kabza, tüfeklerin birleştirilmesinde kullanılan alyan ve vida takımı ele geçirildi. İddialara ve polisin tespitlerine göre; şüphelilerin söz konusu silahları yurt dışına satmak için aldıkları belirlendi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerden A.Ö.'nün "2521 Sayılı Av Tüfekleri İle İlgili Kanuna Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

"2521 Sayılı Av Tüfekleri İle İlgili Kanuna Muhalefet" suçundan idari işlem yapılan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.