Orkide bakımı nasıl yapılır? Orkide çiçeğinin bakımı ve saksısı nasıl olmalı?

Sık sık "orkide çiçeği bakımı nasıl yapılır" sorusu çiçek sevdalıları tarafından araştırılmaktadır. Gerçek şu ki, orkide bakımı zor değil; sadece diğer çiçeklerden birazcık farklı. Orkide, aslında birçok çeşit mükemmel ev bitkileri ile karşılaştırıldığında büyümesi zor olduğu için bir üne sahiptir. Uygun bakım ile bir orkide her yıl aylarca çiçek açabilir ve süresiz olarak yaşayabilir. Bu bakımdan orkide, çiçek açan bitkiler kadar mükemmel bir değerdir. İyi bakılmış ve çeşitli orkide koleksiyonu yılın her günü sürekli çiçeklenme sağlayabilir. İyi orkide bakımı, orkideler ve nasıl büyüdükleri hakkında bazı temel bilgileri gerektirir.

Orkide Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

• Çoğu orkide haftada bir kez suya ihtiyaç duyar. Kök çürümesine yol açabileceğinden fazla sulama yapmaktan kaçının.

• Saksınızı doğuya veya batıya bakan parlak bir pencere kenarına yerleştirin.

• Orkide için tasarlanmış bir gübre ile haftalık gübreleme yapmanız tavsiye edilir.

• Orkide çiçeklenmeyi bıraktığında orkide için hazırlanmış taze toprak karışımında saksı ile değiştirebilirsiniz.

Orkide Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Orkide ailesi 880'den fazla farklı cins ve 22.000'den fazla türe sahiptir. Bu sayılar her yıl orkideleri çiçekli bitki familyalarının en büyük ve en çeşitli hale getiriyor. Çoğu orkide, epifit olarak yaşayan tropik veya destek için ağaçlara asılı 'hava bitkileri'dir. Bazı orkide litofit veya kayaların üzerinde veya arasında büyüyen "kaya bitkileri" dir. Geri kalan orkideler, orman tabanının tınlı detritusunda büyüyen karasallardır. Bir bitki ailesi ile bu çeşitli, orkide bakımı hakkında genel yönergeler vermek zordur. Bununla birlikte, evde yaygın olarak yetiştirilen ve hatta daha az sayıda sadece birkaç düzine tür vardır.. Fidanlık, çiçekçi ve marketlerde satılan bitkilerin melez olması muhtemeldir. Bu melezler, farklı türlerin ve bazen de farklı renklerin, renk, koku, çiçek büyüklüğü ve bakım kolaylığı gibi istenen özelliklerde üremek ve saf orkide türlerinin zorlu bakım yönlerinin çoğunu üretmek için oluşturulmuştur. Bugünün orkide meezleri büyümek için çok faydalıdır ve temel ihtiyaçlarını anlamak için biraz zaman ayırırsanız bakımı kolaydır.

Orkide Nerede Yetiştirilir?

Bir ormanda durduğunuzu ve ağaca tutunmuş bir orkide baktığınızı düşünün. Kökleri ağaç kabuğunu kavradı ve ağacı destek için kullanıyor. Orkide ağacın kendisinden besin almaz, bir parazit değildir, dalların dolandırıcılıklarında çürüyen organik maddeden veya ağacı yağmurda yıkayan hayvan dışkılarından sadece destek ve biraz yiyecek alır. Ormanda nemli ve bu orkide kökleri nemli havadan suyu emmek için adapte olmuş, bu nedenle "epifit" terimi. Birçok orkide, bol su ve kuruluk zamanları ile uğraşmak zorundadır ve bu nedenle kuru dönemlerde su depolayıp tutmasını sağlayan "psödobulb" adı verilen kalın gövdelere sahiptir. Şimdi, aynı bitkiyi tipik bir ev ortamında bir tencerede hayal edin. Bunun bitki için ne kadar garip olması ve orkidenin uyum sağladığı koşullardan ne kadar farklı olması gerekiyor. Orkide yetişen doğal koşulları anlamak, ormanın bakımı için neye ihtiyaç duyduğunu anlamak için çok önemlidir. Orkide Başlangıç Kitlerimiz, mutlu ve sağlıklı bir orkide yetiştirmek için gerekli olanları sunar.

Orkide Saksısı Nasıl Olmalıdır?

Orkide vahşi doğada saksıda yetişmez. Evde yetiştirmek için onları saksılara insanoğlu koymuştur. Sonuç olarak, bunun bitki için ne kadar garip olduğunu anlamalıyız, kökleri nefes almayı ve özgür olmayı sever. Orkide köklerinin saksı dışında büyümesi gereklidir. Ne yazık ki, evlerimiz epifitleri iyi destekleyecek kadar nemli değildir. Böylece, bir saksı altlığı köklerin etrafında biraz nem tutarak yardımcı olur. Sağlıklı orkide yetiştirmenin sırrı sağlıklı kökler yetiştirmektir. Sıradan saksı bitkileri yaprak büyümeleri ile değerlendirilir. Orkide için kök büyümesi, bitkinin sağlığının en iyi göstergesidir. Saksıda yetiştirilen orkideler için kökleri çürümemeye veya boğmamaya çok dikkat etmeliyiz.

Orkide Gübresi Nasıl Olmalıdır? Orkide İçin Ne Tür Gübre Kullanmalıyım?

Orkide, orkidelerin gerçekten iyi büyümeleri için tasarlanmış özel gübreye ihtiyaç duyar. Birçok hazır gübre formülünde yaygın bir bileşen, orkide tarafından iyi emilmeyen Üre'dir. Sonuç olarak, orkide bakımı için yapılmış bir gübre elde etmek en iyisidir. Orkide gübresi için altın standart, Michigan Eyalet Üniversitesi'nde (MSU) bir çalışma sonucunda oluşturulan bir formüle dayanmaktadır. Orkide Gübresi, orijinal çalışma için gübre sağlayan aynı milletten orijinal MSU gübre. Orkide çok fazla gübre gerektirmez; düzenli olarak seyreltilmiş bir miktar orkide bakımı için idealdir. Çoğu orkide yetiştiricisi "zayıf, haftalık" gübrelemeyi önerir.

Sulama yaparken bitkileri suyla serbestçe yıkayın. Birçok kişi, periyodik olarak su ile doldurmak için lavaboya orkideyi koyar. En sevdiğimiz deyiş, "tezgahın etrafında bir kez nemli, tezgahın etrafında iki kez ıslanır, tezgahın etrafında üç kez köklere oksijen alır" dır. Orkidelerin ihtiyaç duyduğu köklere oksijen ve iyi bir açık karışım ve uygun sulama alışkanlıklarının bir kombinasyonundan alacaklar.