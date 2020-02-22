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’nın kurtuluşunun 100. yılına 100 günlük kutlama

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 100. yılına 100 günlük kutlama
Şanlıurfa'nın Kurtuluşunun 100. yılı 100 gün süren etkinliklerle kutlanacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilecek olan 'Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti milletvekillerinin de katıldığı programla basına tanıtıldı. Numan Kurtulmuş törende yaptığı konuşmada "Biz bu vesileyle, 100 sene evvel oynanan oyunun bugünlerde de nasıl tekrar edilmekte olduğunu görerek, Şanlıurfa'yı işgal eden o emperyalist zihniyetin ne olduğunu bir kere daha hatırlayacağız" dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kutlamalar kapsamında "Tarihin Şanlı 100'ü Şanlıurfa" sloganı ve logosuyla yıl boyuna yayılan etkinlikler ve çalışmalar gerçekleştirileceğini bildirdi.
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Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 100. yılına 100 günlük kutlama
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