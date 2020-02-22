Şişli Belediyesi’ndeki rant cinayetinde ikinci karar

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin davanın yeniden yapılan yargılamasında ikinci kez aynı karar çıktı. İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi'nin istinaf incelemesi sonucu usulden bozulan davada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamayı da tamamladı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tetikçi Şenol Şahin'i ağırlaştırılmış müebbet, azmettiriciler Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ı ise 16'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık da cinayete yardımdan 8'er yıl hapis cezası aldı.