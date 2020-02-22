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Son dakika: 'tan sonra şimdi de ! Tam 2.5 milyon TL dolandırdılar

Son dakika gelen bilgilere göre vurgunundan sonra şimdi de dolandırıcılığı ortaya çıktı. Ankara'daki akıllara durgunluk veren olayda hurdaları yüksek karla başkalarına satmayı taahhüt eden M.K. 14 kişiyi dolandırdı. Hurdaları pahalıya satacağı yalanıyla 2,5 milyon TL'lik vurgun yapan M.K. emniyet güçleri tarafından yakalandı ve tutuklandı. Çete oldukları belirlenen ve Çiftlik Bank benzeri bir yönteme de Hurda Bank dedikleri ortaya çıktı. İşte o son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.2.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 09:06 ABONE OL
Son dakika: Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hurda Bank! Tam 2.5 milyon TL dolandırdılar

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, hurda alım- satım vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şüphelinin izine ulaştı.

AYLAR SÜREN TAKİP SONUCUNDA YAKALANDI

Ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Aylar süren takip sonucunda, şüphelinin düşük fiyattan alacağı hurdaları, başka kişilere satarak yüksek kar sağlayacağını söyleyerek, 14 kişiyi yaklaşık 2.5 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

ÇİFTLİK BANK BENZERİ 'HURDA BANK'

Şüphelinin yapılan üst aramasında, pasaport ve Moldova'ya gitmek üzere alınmış uçak bileti ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından derinleştirilen operasyon kapsamında, şüphelilerin 'Çiftlik Bank' benzeri bir sistem oluşturduğu ve bunu 'Hurda Bank' olarak adlandırdığı saptandı. Ayrıca 4 yıl önce Ankara'ya yerleşen M.K.'nın, etrafındakilerin güvenini kazanmak için kendisini hayırsever bir vatandaş olarak tanıttığı ve hazırladığı yardım kolilerini, durumu kötü olan ailelere verdiği öğrenildi.

NÖBETÇİ MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde tüm sistemi anlatan M.K., referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hurda Bank! Tam 2.5 milyon TL dolandırdılar
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