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Son Dakika Haberi: 22 ayrı suçtan cezası vardı... 5 ilde aranıyordu!

Binbir Surat olarak tanınan ile ilgili son dakika haberi geldi. Çeşitli illerde kendisini doktor, kuyumcu ve iş insanı olarak tanıtıp, 16 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuh Mehmet Göncü (54), 'da yakalandı.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 15:47 ABONE OL
Son Dakika Haberi: 22 ayrı suçtan cezası vardı... 5 ilde aranıyordu!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ilde, dolandırıcılık olayına karışan ve binbir surat lakabıyla anılan Nuh Mehmet Göncü'nün Aksaray'da olduğu bilgisine ulaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı. Göncü, bu sabah Taşpazar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Göncü'nün 5 yıl önce Niğde Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği, kendisini doktor, kuyumcu, iş insanı olarak tanıtıp 16 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği, İstanbul ve Kayseri başta olmak üzere 5 ayrı ilde arandığı tespit edildi.

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Son Dakika Haberi: 22 ayrı suçtan cezası vardı... 5 ilde aranıyordu!
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