Son dakika haberi: Antalya’da kan donduran olay! Asansör boşluğunu açanlar şoke oldu…

Antalya'dan gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı kullanılmayan bir binadaki durumdan şüphelenen mahalle sakinlerinden bir kişi asansör boşluğuna yöneldi. Boşluğun iç kısmını gözden geçiren kişi gördüğü o manzara karşısında dehşete düştü. Metruk binaya polis ve itfaiye ekiplerini çağırılmasının ardından incelemelerde bulunan ekiplerin dikkatini o detay çekti. İşte korkunç son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…