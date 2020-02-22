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Son dakika haberi: ’da kan donduran olay! Asansör boşluğunu açanlar şoke oldu…

’ya bağlı Muratpaşa ilçesinden gelen son dakika haberi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde yer alan ve uzun süredir kullanıma kapalı olan metruk binadaki o detaydan şüphelenen mahalle sakinleri binaya girerek asansör boşluğuna yöneldi. Asansör boşluğuna geldikten sonra dip kısmına doğru göz gezdiren bir vatandaş gördüğü o manzara karşısında dehşete kapıldı. Metruk binaya derhal polis ve itafiye ekibi çağırılırken, inceleme yapan polislerin dikkatini o detay çekti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 22.2.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 19:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Antalya’da kan donduran olay! Asansör boşluğunu açanlar şoke oldu…

'dan gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı kullanılmayan bir binadaki durumdan şüphelenen mahalle sakinlerinden bir kişi asansör boşluğuna yöneldi. Boşluğun iç kısmını gözden geçiren kişi gördüğü o manzara karşısında dehşete düştü. Metruk binaya polis ve itfaiye ekiplerini çağırılmasının ardından incelemelerde bulunan ekiplerin dikkatini o detay çekti. İşte korkunç son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Antalya’da kan donduran olay! Asansör boşluğunu açanlar şoke oldu…
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