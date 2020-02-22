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Son dakika haberi: 'daki sır dolu cinayet aydınlatıldı! Her satırı tüyler ürpertiyor

'nın Manavgat ilçesinde, motosiklet kazasında yaralandığı öne sürülerek hastaneye götürülen ve burada hayatını kaybeden Mehmet Gülay hakkında son dakika haberi geldi. 31 Ocak akşamı yaşanan kaza ve akabinde gelişen olaylar zinciri emniyet güçleri tarafından aydınlatılırken, Mehmet Gülay'ı ölüme götüren sır perdesi de aralanmış oldu. MOBESE kameralarından görüntüleri izleyen emniyet güçleri, şüphelilerin kimliklerini belirledikten sonra takibe başladı. Şüpheliler kaçmaya çalıştığı sırada yakalanırken, Mehmet Gülay'ın eşinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.2.2020 13:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Antalya'daki sır dolu cinayet aydınlatıldı! Her satırı tüyler ürpertiyor

Motosiklet kazası nedeni ile 31 Ocak akşamı hastaneye götürülen ve burada hayatını kaybeden kafeterya sahibi Mehmet Gülay (39) hakkında son dakika haberi geldi. 'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olay, ilk bakışta basit bir motosiklet kazası görünmesine karşın; emniyet güçleri tarafından inceleme genişletildi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kazanın olduğu ileri sürülen yerden aynı saatlerde 2 kişinin koşarak uzaklaştığını tespit etti. Mobese kameralarını da izleyen polis, 3 kişi olduklarını belirlediği şüphelilerin aynı gün otomobille Manavgat'a giriş yaptıklarını, Hacıobası kontrol noktasında durdurulduklarını ve şüphe üzerine kimlik kontrollerinin yapıldığını belirledi. Şüphelilerin, olaydan 10 dakika sonra ise Manavgat'tan ayrıldığı ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini belirledi.

HER SATIRI TÜYLER ÜRPERTİYOR

Kaçmaya çalışan şüpheliler polis operasyonu ile yakalanırken, emniyet sorgularında kan donduran gerçeği itiraf ettiler. Böylece, Mehmet Gülay cinayetinin sır perdesi aralanmış oldu. İşte, son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Antalya'daki sır dolu cinayet aydınlatıldı! Her satırı tüyler ürpertiyor
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