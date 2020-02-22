Son dakika haberi: Atakan Kayalar'ın son videosu sosyal medyada yankı uyandırdı! "Gaipten sesler duyduğum anda..."

Türkiye'nin konuştuğu minik Atakan Kayalar'dan son dakika haberi! Sosyal medyada yayılan bir videosunun ardından gündeme oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar, özel bir televizyon kanalında söyledikleri ile yine tartışma yarattı. Hakkında 'indigo ve kristal çocuk' iddiaları bulunan Kayalar, 'küçük filozof' lakabı ile anılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Atakan için pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandığını duyurmuştu.

ATAKAN KAYALAR'IN SON VİDEOSU GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan 'küçük filozof' Atakan Kayalar, anne babaların çocuklarına kitap okumaları yönünde nasihat verdi. Yaptığı açıklamanın ardından yeniden mikrofona yönelen Atakan Kayalar, stüdyodakileri ve ekranları başındaki milyonları şaşırtan sözler kullandı. İşte, son dakika haberinin detayları ve o sözler;