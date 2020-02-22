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Son dakika haberi: 'ın son videosu sosyal medyada yankı uyandırdı! "Gaipten sesler duyduğum anda..."

Sosyal medyada yayılan bir videosunun ardından Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden birisi olan hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Henüz 10 yaşında olmasına karşın 5 ayda 250 kitap okumasıyla dikkatleri üzerine çeken ve 'filozof' lakabı ile anılmaya başlayan Kayalar, son videosu ile yine sosyal medyayı salladı. Konuk olduğu bir programda anne babaların çocuklarına kitap okumaları yönünde tavsiyeler veren Atakan Kayalar, sözlerinin devamında söyledikleri ile yine gündeme oturdu. O an Atakan'ı izleyenler de küçük çocuğun sözlerine anlam veremezken, Kayalar'ın son videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 11:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Atakan Kayalar'ın son videosu sosyal medyada yankı uyandırdı! Gaipten sesler duyduğum anda...

Türkiye'nin konuştuğu minik 'dan son dakika haberi! Sosyal medyada yayılan bir videosunun ardından gündeme oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar, özel bir televizyon kanalında söyledikleri ile yine tartışma yarattı. Hakkında 'indigo ve kristal çocuk' iddiaları bulunan Kayalar, 'küçük filozof' lakabı ile anılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Atakan için pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandığını duyurmuştu.

ATAKAN KAYALAR'IN SON VİDEOSU GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan 'küçük filozof' Atakan Kayalar, anne babaların çocuklarına kitap okumaları yönünde nasihat verdi. Yaptığı açıklamanın ardından yeniden mikrofona yönelen Atakan Kayalar, stüdyodakileri ve ekranları başındaki milyonları şaşırtan sözler kullandı. İşte, son dakika haberinin detayları ve o sözler;

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Son dakika haberi: Atakan Kayalar'ın son videosu sosyal medyada yankı uyandırdı! "Gaipten sesler duyduğum anda..."
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