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Son Dakika Haberi: Göz kapaklarını kırpamıyor! hastası olan Halil Özelik gözlerini yara bandı ile...

'da sanat alanında yaptığı çalışmaları büyüterek dans okulu açmayı düşünürken korkunç bir hastalığa yakalanan ile ilgili son dakika haberi geldi. Halil özçelik, 6 yıldır göz kapaklarını kırpamıyor. Bunun nedeni, ölümcül bir hastalık olan 'ye (Subakut Sklerozan Panensefalit) yakalanmış olması... 29 yaşındaki Özçelik, ailenin en büyük çocuğu ve üniversite yıllarından itibaren gözleri ile ilgili sorun yaşamaya başladı. İlk önce kendisine Behçet hastalığı teşhisi konulmuştu ancak daha sonra korkunç gerçeği öğrenince kendisi de ailesi de yıkıldı. Uyurken bile gözlerini kapatamayan Halil Özçelik'in annesi, oğlunun gözlerini yara bandı ile kapatmaya çalışıyor. Göz kapakları hiçbir şekilde kapanmadığı için Halil'in gözleri kan çanağına dönmüş durumda ve hastalığı tıbben kesin tedavisi bulunmuyor. İşte Halil Özçelik ile ilgili son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 22.2.2020 13:33 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Göz kapaklarını kırpamıyor! SSPE hastası olan Halil Özelik gözlerini yara bandı ile...

6 yıldır gözlerini kırpamayan Halil Özelik'in son durumu görenleri dehşete düşürdü. İlk başlarda görme rahatsızlığı yaşayan Halil'e Behçet hastalığı teşhisi konuldu ancak kısa süre sonra acı gerçek ortaya çıktı. İki gözünü de kaybeden gözlerini kırpamıyor ve annesi göz kapaklarını yara bandı ile dahi kapatamıyor. Sanat alanın oldukça başarılı olan ve ilimizde dans okulu açma planları yapan Halil, hastalığının tedavisinin olmadığını öğrenince yıkıldı. Özçelik bir süre sonra yemek yeme, hareket etme ve konuşma yetilerini de tamamen kaybetti ve okulu 2. sınıf öğrencisiyken bıraktı.

İşte Halil Özçelik'in yakalandığı korkunç hastalığa ilişkin detaylar ve Özçelik'in son durumu...

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Son Dakika Haberi: Göz kapaklarını kırpamıyor! SSPE hastası olan Halil Özelik gözlerini yara bandı ile...
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