Son Dakika Haberi: Göz kapaklarını kırpamıyor! SSPE hastası olan Halil Özelik gözlerini yara bandı ile...

6 yıldır gözlerini kırpamayan Halil Özelik'in son durumu görenleri dehşete düşürdü. İlk başlarda görme rahatsızlığı yaşayan Halil'e Behçet hastalığı teşhisi konuldu ancak kısa süre sonra acı gerçek ortaya çıktı. İki gözünü de kaybeden Halil Özçelik gözlerini kırpamıyor ve annesi göz kapaklarını yara bandı ile dahi kapatamıyor. Sanat alanın oldukça başarılı olan ve Antalya ilimizde dans okulu açma planları yapan Halil, hastalığının tedavisinin olmadığını öğrenince yıkıldı. Özçelik bir süre sonra yemek yeme, hareket etme ve konuşma yetilerini de tamamen kaybetti ve okulu 2. sınıf öğrencisiyken bıraktı.

İşte Halil Özçelik'in yakalandığı korkunç hastalığa ilişkin detaylar ve Özçelik'in son durumu...