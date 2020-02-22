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haberi: olayındaki yeni gelişmelerden sonra 'ın babası konuştu! "Neden bacağı, kolu değil de kalbi?"

Türkiye'nin konuştuğu olayından her geçen gün haberleri gelmeye devam ediyor. Dün öğle saatlerinde 'ın otopsi raporunun açıklanmasından sonra acılı baba , olayın kaza değil cinayet olduğunu savundu! Demirören Haber Ajansına konuşan Cengiz Duran, bıçağın kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1.5 santimetre genişliğinde girdiğinin ortaya çıkmasından sonra bu gelişmeler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.2.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Kadir Şeker olayındaki yeni gelişmelerden sonra Özgür Duran'ın babası konuştu! Neden bacağı, kolu değil de kalbi?

Geçtiğimiz haftalarda Konya'dan gelen ölüm haberi, üzerinden uzun süre geçmesine rağmen hala konuşuluyor. olayı olarak bilinen olayda 35 yaşındaki sevgilisi Ayşe D.'yi döven 32 yaşındaki 'ı önce uyardıktan sonra tartışmaya başlayan üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, daha sonra çıkan arbede sırasında Duran'ı bıçak darbesiyle öldürdü! Önce meyve bıçağı olduğu iddia edildi fakat bıçağın kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1.5 cm genişliğinde girmesi farklı değerlendirmelerin yapılmasına neden oldu. haberine göre baba ; "Neden bacağına, koluna, karnına değil de kalbine sapladı?" dedi.

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Son dakika haberi: Kadir Şeker olayındaki yeni gelişmelerden sonra Özgür Duran'ın babası konuştu! "Neden bacağı, kolu değil de kalbi?"
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