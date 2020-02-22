Son dakika haberi: Kadir Şeker olayındaki yeni gelişmelerden sonra Özgür Duran'ın babası konuştu! "Neden bacağı, kolu değil de kalbi?"

Geçtiğimiz haftalarda Konya'dan gelen ölüm haberi, üzerinden uzun süre geçmesine rağmen hala konuşuluyor. Kadir Şeker olayı olarak bilinen olayda 35 yaşındaki sevgilisi Ayşe D.'yi döven 32 yaşındaki Özgür Duran'ı önce uyardıktan sonra tartışmaya başlayan üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, daha sonra çıkan arbede sırasında Duran'ı bıçak darbesiyle öldürdü! Önce meyve bıçağı olduğu iddia edildi fakat bıçağın kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1.5 cm genişliğinde girmesi farklı değerlendirmelerin yapılmasına neden oldu. Son dakika haberine göre baba Cengiz Duran; "Neden bacağına, koluna, karnına değil de kalbine sapladı?" dedi.