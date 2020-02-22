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O ülkeyi şok eden olayda son dakika gelişmesi! İlk önce cinsel ilişkiye girdi daha sonrasında ise...

Sırt çantasını ve sadece günlük eşyalarını yanına alıp uçağa binerek gezmesine çıkan 22 yaşındaki Grace Millane adlı genç kıza ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 1 Aralık 2018 tarihinde ’da yaşadığı sırada bir çöpçatan sitesinde tanıştığı kişiyle çıktığı randevunun ardından kayıplara karışan genç kızla ilgili olarak tanıştığı söz konusu kişiyle cinsel ilişkiye girdiği ve bu sırada boğularak öldüğü iddia edilmişti. Olay sonrası emniyet güçlerinin yaptığı soruşturma sürdürüldü ve 22 yaşındaki Millane ile ilgili o korkunç gerçek ortaya çıktı. Savcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise o detaylar duyanlara bu kadar da olmaz dedirtti. İşte kan donduran son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.2.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 10:25 ABONE OL
O ülkeyi şok eden olayda son dakika gelişmesi! İlk önce cinsel ilişkiye girdi daha sonrasında ise...

Eşyalarını hazırlayıp, uçağa binerek tek başına dünyayı gezmeye çıkan 22 yaşındaki Grace Millane olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2018 yılının 1 Aralık tarihinde 'da yaşarken bir çöpçatanlık sitesi vasıtasıyla tanıştığı kişiyle buluşmaya gitmesinin ardından kayıplkara karışması sonrası internet ortamından tanıştığı kişiyle girdiği sırasında boğularak hayatını kaybettiği ortaya atılmıştı. Ancak emniyet güçleri tarafından sürdürülen olaya ilişkin soruşturmadan o tüyler ürperten sonuç çıktı. Öte yandan savcılık tarafında yapılan açıklamada ise olayla ilgili detaylar duyanlara pes dedirtecek türden. İşte korkunç son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

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O ülkeyi şok eden olayda son dakika gelişmesi! İlk önce cinsel ilişkiye girdi daha sonrasında ise...
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