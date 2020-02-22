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Son Dakika haberi: ’da akılalmaz olay! 2 kişi gelin arabasına bindi, sonrası dehşet…

’ya bağlı Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesinde yaşanan son dakika olayı duyanları şoke etti. Plakalarını “Evleniyoruz” ve “Seni seviyorum” şeklinde düğün arabası plakalıklarıyla kapatılmış ve düğün arabası görünümü verilmiş bir otomobil ve içerisindeki 2 şahıs il gündemine bomba gibi düştü. Düğün arabasına binen 2 şahsın Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesinde imza attıkları akılalmaz olayın ardından polis ekipleri derhal harekete geçti. Emniyet ekiplerim tüm hızla çalışırken ilginç olaydan detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 22.2.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 20:59 ABONE OL
Son Dakika haberi: Konya’da akılalmaz olay! 2 kişi gelin arabasına bindi, sonrası dehşet…

'dan gelen akılalmaz olayı duyanlar şaşkına döndü. Konya'ya bağlı Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesinde meydana gelen olayda 2 şahıs plakalarında "Evleniyoruz" ve "Seni seviyorum" şeklinde kapatılmış ve görünümlü otomobile binerek akılalmaz bir olaya imza attı. Çevrede bulunan vatandaşların da ne olduğunu anlayamadığı ve dehşet içerisinde kaldığı olayın ardında polis ekiplerine haber verildi. Emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürürken, olaya ilişkin ilginç detaylar da ortaya çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son Dakika haberi: Konya’da akılalmaz olay! 2 kişi gelin arabasına bindi, sonrası dehşet…
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