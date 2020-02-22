Son Dakika haberi: Konya’da akılalmaz olay! 2 kişi gelin arabasına bindi, sonrası dehşet…

Konya'dan gelen akılalmaz olayı duyanlar şaşkına döndü. Konya'ya bağlı Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesinde meydana gelen olayda 2 şahıs plakalarında "Evleniyoruz" ve "Seni seviyorum" şeklinde kapatılmış ve gelin arabası görünümlü otomobile binerek akılalmaz bir olaya imza attı. Çevrede bulunan vatandaşların da ne olduğunu anlayamadığı ve dehşet içerisinde kaldığı olayın ardında polis ekiplerine haber verildi. Emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürürken, olaya ilişkin ilginç detaylar da ortaya çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…