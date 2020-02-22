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: Kumalığı kabul etmedi diye uçurumdan attı, yetmedi başını taşla ezerek öldürdü! Tüyler ürperten cinayetin perde arkası!

'nın ilçesinde meydana gelen haberi kan dondurdu. Evli bir kişi, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı, sonrasında ise başını taşla ezerek öldürdü. Edinilen bilgilere göre; 'da yaşayan ve evli olan , isimli 23 yaşındaki genç kadın ile evlenmek istedi. Kuma gitmeyi kabul etmeyen Zeliha Armağan İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı. Durumu öğrenen Osman Çiftçi kadını ikna etmeye çalışsa da sonuç alamadı. Bunun üzerine ise korkunç cinayet ortaya çıktı. İşte tüyler ürperten son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 22.2.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 07:07 ABONE OL
SON DAKİKA: Kumalığı kabul etmedi diye uçurumdan attı, yetmedi başını taşla ezerek öldürdü! Tüyler ürperten cinayetin perde arkası!

'nın ilçesinde meydana gelen haberi tüyler ürpertti. Kuma olmayı kabul etmeyen 23 yaşındaki 'ını öldüren O.Ç. korkunç cinayeti işledi. Evli olan ve 'da yaşayan isim, genç kadın ile evlenmek istedi. İddialara göre genç kadın kuma olmayı kabul etmedi ve İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı. Genç kadının yanına gidip onu tekrar ikna etmeye çalışan katil zanlısı başarılı olamayınca cinayeti işledi. Uçurumdan attı ve ölmediğini görünce başını taşla ezdi. İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA: Kumalığı kabul etmedi diye uçurumdan attı, yetmedi başını taşla ezerek öldürdü! Tüyler ürperten cinayetin perde arkası!
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