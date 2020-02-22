SON DAKİKA: Kumalığı kabul etmedi diye uçurumdan attı, yetmedi başını taşla ezerek öldürdü! Tüyler ürperten cinayetin perde arkası!

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen son dakika haberi tüyler ürpertti. Kuma olmayı kabul etmeyen 23 yaşındaki Zeliha Armağan'ını öldüren O.Ç. korkunç cinayeti işledi. Evli olan ve Şanlıurfa'da yaşayan isim, genç kadın ile evlenmek istedi. İddialara göre genç kadın kuma olmayı kabul etmedi ve İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı. Genç kadının yanına gidip onu tekrar ikna etmeye çalışan katil zanlısı başarılı olamayınca cinayeti işledi. Uçurumdan attı ve ölmediğini görünce başını taşla ezdi. İşte son dakika haberinin detayları!