SON DAKİKA: Yüz nakli olan Recep Sert'ten kötü haber! Eşi Esma Sert ile...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Türkiye'nin beşinci yüz nakillisi Recep Sert ile eşi Esma Sert hakkında son dakika haberi geldi. 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan çift boşanma kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Konu ile ilgili açıklama yapan çift Recep Sert'in uzun süreli tedavisi sırasında hastanede tanışmış, arkadaşlık ilişkileri aşka dönüşmüştü. Recep Sert 2013 yılında Türkiye gündemine damga vurmuş, çene naklinde ilk yüz naklinde ise beşinci sıradaki kişi olarak tarihe geçmişti.

İşte son dakika haberinin detayları!