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: Yüz nakli olan 'ten kötü haber! Eşi ile...

Türkiye'nin beşinci yüz nakillisi ile eşi hakkında haberi geldi. 'nın İnegöl ilçesinde yaşayan çift 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile boşanacaklarını duyuran Esma Sert konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnegöl'de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert 2013 yılında Türkiye gündemine damga vurmuş ve yüz nakli olarak başarılı bir operasyon geçirmişti. Yüz naklinde beşinci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, uzun süreli tedavisi sırasında eşi Esma Sert ile tanışmış ve aralarındaki arkadaşlık aşk ilişkisine dönmüştü. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 22.2.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 13:33 ABONE OL
SON DAKİKA: Yüz nakli olan Recep Sert'ten kötü haber! Eşi Esma Sert ile...

'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Türkiye'nin beşinci yüz nakillisi ile eşi hakkında haberi geldi. 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan çift boşanma kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Konu ile ilgili açıklama yapan çift Recep Sert'in uzun süreli tedavisi sırasında hastanede tanışmış, arkadaşlık ilişkileri aşka dönüşmüştü. Recep Sert 2013 yılında Türkiye gündemine damga vurmuş, çene naklinde ilk yüz naklinde ise beşinci sıradaki kişi olarak tarihe geçmişti.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA: Yüz nakli olan Recep Sert'ten kötü haber! Eşi Esma Sert ile...
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