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? İSKİ İstanbul planlı !

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi sitesi üzerinden programını duyurdu. Bugün İstanbul’un birçok ilçesine su verilmeyecek. Hayatı olumsuz yönde etkileyen arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Büyükçekmece, Başakşehir, Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye gibi ilçelerde ? İşte 22 Şubat İSKİ ! Buna göre; sular ne zaman gelecek?

Giriş Tarihi: 22.2.2020 10:40 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul planlı su kesinti programı!

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi sitesi üzerinden planlı su kesinti programını duyurdu. Bugün yani 22 Şubat Cumartesi İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul planlı su kesinti programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 22 ŞUBAT SU KESİNTİ PROGRAMI!

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Kamiloba Mah,Celaliye Mah

Açıklama

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-22 10:06:12.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Ziya Gökalp Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-22 10:13:47.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

İncirköy Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-22 09:43:35.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Soğütlüçeşme Mah

Açıklama

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-22 10:12:10.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler

:

Ekşioğlu Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-22 10:18:33.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Aşağı Dudullu Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-22 10:13:47.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

İnönü Mah,Harbiye Mah,Ergenekon Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

2020-02-22 09:13:51.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul planlı su kesinti programı!
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