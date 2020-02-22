Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul planlı su kesinti programı!

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi sitesi üzerinden planlı su kesinti programını duyurdu. Bugün yani 22 Şubat Cumartesi İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul planlı su kesinti programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 22 ŞUBAT SU KESİNTİ PROGRAMI!

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-22 10:06:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-22 10:13:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-22 09:43:35.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Soğütlüçeşme Mah Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-22 10:12:10.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-22 10:18:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Aşağı Dudullu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-22 10:13:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Harbiye Mah,Ergenekon Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-02-22 09:13:51.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.