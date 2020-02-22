Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul planlı su kesinti programı!

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi sitesi üzerinden planlı su kesinti programını duyurdu. Bugün yani 22 Şubat Cumartesi İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul planlı su kesinti programına haberimizden ulaşabilirsiniz.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
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B.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Kamiloba Mah,Celaliye Mah
|
Açıklama
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:
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200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
|
:
|
2020-02-22 10:06:12.0
|
Bitiş Tarihi
|
:
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Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Başakşehir
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
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Ziya Gökalp Mah
|
Açıklama
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
2020-02-22 10:13:47.0
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beykoz
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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İncirköy Mah
|
Açıklama
|
:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
2020-02-22 09:43:35.0
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
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K.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Soğütlüçeşme Mah
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Açıklama
|
:
|
250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
2020-02-22 10:12:10.0
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
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:
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Çekmeköy
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Ekşioğlu Mah
|
Açıklama
|
:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
2020-02-22 10:18:33.0
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
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Ümraniye
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Aşağı Dudullu Mah
|
Açıklama
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
2020-02-22 10:13:47.0
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Şişli
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
İnönü Mah,Harbiye Mah,Ergenekon Mah
|
Açıklama
|
:
|
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|
Başlama Tarihi
|
:
|
2020-02-22 09:13:51.0
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.