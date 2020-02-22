Türkiye'nin konuştuğu o köpeğin bakımını Karagümrük takımı üstlenecek

Karagümrük ile Giresunspor arasında oynanan futbol karşılaşmasında sahaya üç defa girerek topla oynayan ve uzun süre topu kimseye vermeyen köpeğin mutluluğunun sırrı ortaya çıktı.Bu sırrın altında hayvan sever Fatih Karagümrük kulübü'nün sokak hayvanlara gösterdiği koruyucu ve kollayıcı tavrı yatıyor. Bir anda milyonların gönlüne taht kuran o görüntülere ilişkin SABAH'a değerlendiren Karagümrük Spor Kulübü İletişim Direktörü Egehan Şengül, " Futbol takımımızın antrenmanlarını yaptığı atletizm pistinin çevresinde çok sayıda sokak köpeği var. Hayvanları seviyoruz ve onlara yemek yardımı yapmaya çalışıyoruz. İki yıldır antrenman günü yediğimiz yemeklerden arta kalanları sokak köpeklerine veriyoruz. Giresunspor maçında sahaya giren ve topla oynamayı çok seven sevimli dostumuzu da her yerde arıyoruz ve bulduğumuzda bakımını üstleneceğiz" dedi.

Sokak hayvanlarının sevgiye muhtaç olduğunu belirten Şengül, "Hem Fatih ilçesine bağlı Karagümrük semtimizde hem de antrenmanlarımızı yaptığımız Olimpiyat Stadyumu'nun çevresindeki atletizm pisti civarında sokak köpeklerinin ve kedilerinin sayısı fazla. Karagümrük olarak onlarla iç içe yaşıyoruz. Onlara sevgimizi gösteriyoruz. Ancak biz elimizden geldiği kadar onları seviyor ve hayvan dostlarımıza yemek yardımı yapmaya çalışıyoruz. Giresunspor maçında sahaya giren sevimli dostumuzu da takım kaptanımız Zeki Yıldırım kucaklamış ve hiç incitmeden saha kenarına çıkarmıştı. Daha sonra da bir kedi sahaya girmişti. Sevimli dostumuzu şimdi arıyoruz ve bulduğumuzda bakımını üstleneceğiz. Sokak hayvanlarını sevelim ve onları koruyalım" şeklinde konuştu.