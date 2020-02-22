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Müslüman alemi açısından önemli olan üç ayların başlamasına az bir zaman kaldı. Vatandaşların ibadetlerini yerine getireceği on bir ayın sultanı olarak bilinen ve Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı da üç aylar içerisinde bulunuyor. Ayların yedincisi olan Receple başlayan, ile devam eden ve en son Ramazan ile son bulan ayların İslam dinince toplu adına verilen ad olan başlıyor? Hem maddi hem manevi yönün kuvvetlendirildiği, maddi imkanı olmayan kişilere yardımcı olmayı amaçlayan bu dönem aynı zamanda Regaip, Miraç, Beraat, Kadir gibi dört kandili de içerisinde barındırıyor. Buna göre; 2020 ne zaman?

Giriş Tarihi: 22.2.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 10:55 ABONE OL
Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan 2020 üç aylar başlangıcı ne zaman?

İslam alemi açısından merak edilen başlıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. İslam dinince önemli günleri barındıran bu tarihlerde birçok vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, dualar edecek. Ramazan ayının da bu zaman dilimi içerisinde yer almasından dolayı önemi büyük olmaktadır. Buna göre; üç aylar 2020 ne zaman başlıyor? Önemi nedir? , , Ramazan ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan "Üç aylar ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtına ve konu ile ilgili diğer detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan 2020 üç aylar başlangıcı ne zaman?
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