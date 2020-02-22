Van’da virüs alarmı

İran'da 5 kişinin yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetmesi üzerine ülkeye sınır olan Van'da bir takım tedbirler alındı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda, İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması ile virüs hakkında eğitimden geçirilmesi kararlaştırıldı. Bu konuda hazırlanacak Türkçe, Farsça, İngilizce bilgilendirme afişlerinin Kapıköy Gümrük Kapısı'nın çeşitli yerlerine asılmasına karar verilirken, Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birliklerindeki personele de virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine işaret edildi. Ayrıca, İran'dan Türkiye'ye karayolu ve demiryolu ile giriş-çıkışların sınırlandırılması konusunda bakanlığın görüşünün alınması karara bağlandı.Şüpheli vakalarla ya da İran'dan gelen göçmenlerle muhatap olunduğunda neler yapılması gerektiği konusunda genel bir eğitim çalışması başlattıklarını kaydeden Vali Bilmez, şöyle konuştu: "Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giren turistlerin ateşini ölçen cihazlar Ankara'dan talep edildi. Geldiğinde sınırdan geçişlerde kişilerin uzaktan ateşini ölçen cihazlarımız kurulacak. Şüpheli vakalar olması halinde tecrit edilmesi için sınır kapısında özel oluşturduğumuz sağlık odasına alınacak. Hastanede bu tür vakalar için özel bölüm ayrıldı." Öte yandan İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van'da koruyucu maske satışlarının arttığı, fiyatların yüzde 500 civarında yükseldiği ifade edildi. Ayrıca Lübnan ve İsrail'de de birer kişiye yeni tip koronavirüs bulaştığı açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan koronavirüs vakasıyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Koca, "İran'da şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada virüs tespit edildiğini, 5 kişinin öldüğünü söylediler. Son 14 günde Kum kentine uğrayanları içeri almamayı talep ettik. Pazar (yarın) itibariyle uygulamaya girmiş olacak" dedi. Koca, "İran'dan gelenleri sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor" şeklinde konuştu.Çin'in Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'da tedavisi tamamlanan bir hastada tekrar yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) görüldü. Çengdu kenti sağlık biriminden yapılan açıklamada, evinde karantinası devam eden hastanın testlerinin tekrar pozitif çıktığı belirtildi. Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti. Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri'inde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi.

VAN NAMAZ VAKİTLERİ