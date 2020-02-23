Baba’nın hayat arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı ve bir döneme damga vuran oyuncu Muhterem Nur yoğun bakıma kaldırıldı. 17 Şubat'ta İstanbul Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki Nur'un organ yetmezliği nedeniyle tedavi altında olduğu ifade edildi. Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem nur 2013'te eşi Müslüm Gürses'i kaybetmişti. Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Manastır'da 1932'de doğan Muhterem Nur 1942'de, 2. Dünya Savaşı sırasında bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı. Eski eşi Işın Kaan ile 1963 yılında ayrılan Nur, 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlenmişti. SABAH