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ve ’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Bitlis ve Muş’ta okullar tatil olacak mı?

Son dakika kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılarının ardından birçok ilimizde kar yağışı başladı. Kar yağışı ve ’ta da etkili oluyor. Yağışların başlamasının ardından öğrenciler yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Bitlis ve Muş illerimizde Çarşamba günü okullar tatil mi? İşte tatil haberleri ile ilgili detaylar ve tatil olup olmadığının yanıtı…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 16:35 ABONE OL
Bitlis ve Muş’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Bitlis ve Muş’ta okullar tatil olacak mı?

Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle de kimi şehir ve ilçelerde okullar ilgili ilin valiliği tarafından yapılan açıklama ile tatil ediliyor. En son iki gün üst üste birçok ilimizde okullar tatil edilmiş ve ardından bir açıklama ile geçtiğimiz haftanın son okul günü olan Cuma günü de okulların tatil olduğu duyurulmuştu. Merak konusu olan illerden ikisi ise Bitlis ve Muş oldu. Bitlis ve Muş'un birçok kesiminde kar yağışı etkili oluyor Peki, yarın Bitlis ve Muş'ta okullar tatil mi?

BİTLİS VE MUŞ'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ - OKULLAR TATİL Mİ?

İşte Bitlis ve Muş'ta okullar tatil mi sorusunun yanıtı…

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Bitlis ve Muş’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Bitlis ve Muş’ta okullar tatil olacak mı?
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