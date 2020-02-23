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virüsü Türkiye’ye geldi mi? nelerdir, aşısı var mı?

virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. Dünya genelinde hızla yayılan virüs için güvenlik önlemleri hız kazanmış durumda. Kalabalık ortamlarda güvenlik önlemleri artış gösterirken virüsün belirtileri merak ediliyor. Son olarak İtalya ve İran’da corona virüsünün görülmesiyle güvenlikler üst seviyelere çıkarıldı. Koronavirüsün, yasa dışı olarak egzotik hayvanları da satan Wuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Virüs, Çin'de Pekin ve Şangay kentleri de dahil olmak üzere pek çok kente yayıldı. Peki ’ye geldi mi? nelerdir, nasıl bulaşır, aşısı var mı? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 21:30 ABONE OL
Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüs belirtileri nelerdir, aşısı var mı?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsü tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Corona virüsü'nün İran ve İtalya'ya yayılmasıyla birlikte bilim adamları virüsün aşısı için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye'ye komşu olan İran'da koronavirüsü nedeniyle sınır kapıları kapatıldı. Hal böyle olunca '' 'ye geldi mi?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yüzbinlerce vatandaşı tehdit altında bırakan korona virüsü MERS ve SARS tipi virüsler hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıyor. Bulaşıcı olan virüs nedeniyle bölgede birçok karantina noktası oluşturulurken ekipler dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Peki Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Corona virüs nedir, belirtileri nelerdir, aşısı var mı?

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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüs belirtileri nelerdir, aşısı var mı?
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