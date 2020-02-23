Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüs belirtileri nelerdir, aşısı var mı?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Corona virüsü'nün İran ve İtalya'ya yayılmasıyla birlikte bilim adamları virüsün aşısı için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye'ye komşu olan İran'da koronavirüsü nedeniyle sınır kapıları kapatıldı. Hal böyle olunca '' Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yüzbinlerce vatandaşı tehdit altında bırakan korona virüsü MERS ve SARS tipi virüsler hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıyor. Bulaşıcı olan virüs nedeniyle bölgede birçok karantina noktası oluşturulurken ekipler dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Peki Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Corona virüs nedir, belirtileri nelerdir, aşısı var mı?