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'da çete operasyonu! Liderleri kadın çıktı

'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir çete çökertildi. Çetenin liderinin ise bir kadın olduğu öğrenildi. Diyarbakır Kaçakçılık Suçları ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini M.Ş. adlı kadının yaptığı çeteyi çökertti. M.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, operasyonla yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.2.2020 08:02 ABONE OL
Diyarbakır'da çete operasyonu! Liderleri kadın çıktı

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine başlattığı çalışmada, M.Ş. adlı kadının liderliğini yaptığı çetenin izini buldu. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda, Çarşamba sabahı çeteye yönelik operasyon yaptı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Çetenin borç verdiği kişileri, kaçırıp bir eve kapattığı ve zorla senet imzalattığı, borçlarını ödeyemeyenlerin ise ev, arsa, otomobil gibi mallarına el koydukları ortaya çıktı.

ZORLA SENET İMZALATTILAR
Zorla senet imzalatarak çok sayıda kişiyi milyonlarca lira borçlandırdıkları belirlenen şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında 'nitelikli yağma', 'tefecilik' ve 'tehdit' gibi suçlardan işlem yapılan şüphelilerden çete liderinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 3 şüpheli, ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Diyarbakır'da çete operasyonu! Liderleri kadın çıktı
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