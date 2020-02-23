Gratis çalışma saatleri 2020: Gratis mağazaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Şubelerin öğle arası ne zaman?

17 Temmuz 2009 yılında Metrocity AVM'de kurulan ve kısa süre içerisinde 81 ilin 79'un da şube açan Gratis, çoğunlukla kadınlar tarafından tercih edilse de içerisinde erkekler içinde pek çok kişisel bakım ürünü bulunduruyor. Bu alanda akla gelen ilk markalardan bir tanesi olmayı başaran Gratis'in çalışma saatleri 2020 yılında merak konusu olmaya devam ediyor. Hem cadde üzerinde hem de AVM'ler de hizmet vermesinden dolayı çalışma saatleri değişkenlik gösterebilecek olan Gratis saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sabah.com.tr olarak piyasaya 'Güzel Bak Kendine' mottosu ile giren ve kısa sürede en büyük kişisel bakım markalarından bir tanesi olan Gratis'in çalışma saatleri ile ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

GRATİS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020 – GRATİS SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Gratis'in hem cadde üzerinde hem de AVM içerisinde dükkânları bulunmasından dolayı çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor. Cadde üzerinde bulunan dükkânlar, her gün sabah saat 09:00'da mesaiye başlarken, 21:00'da mesaiyi sonlandırıyor. Alışveriş merkezinde bulunanlar ise sabah saat 10:00 ile akşam 22:00 arasında hizmet veriyor.

GRATİS HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ - GRATİS PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Kişisel bakım ürünü denildiğinde akla gelen ilk marka olan Gratis hafta sonları da hizmet verirken, çalışma saatlerinde bir değişkenlik göstermiyor.

GRATİS BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Gratis mağazaları kozmetik ve diğer kişisel bakım ürünleri ile bu alanda en önemli noktada bulunurken, çalışma saatleri yukarıda belirttiğimiz gibi cadde üzerinde ve AVM içerisinde değişkenlik göstermektedir. Bu noktada bayramlarda ve resmi tatil günlerinde alışveriş merkezlerinin yönetimine bağlı olarak saatler değişkenlik göstermektedir. Alışveriş merkezleri dini bayramların ilk günü kapalı, ikinci günü ise 12:00'de mesaiye başlar. Aynı durum sokak mağazalarında da mesai şeklinde geçerli olmaktadır.

GRATİS ÖĞLE ARASI SAAT KAÇTA?

Gratis'in vardiyalı sistemde çalışmasından dolayı öğle arasında kapalı olması gibi bir durum söz konusu değildir.

KONYA, ÇORLU, ADANA VE BURSA GRATİS MESAİ SAATLERİ

79 ilde 600'den fazla mağaza ile hizmet veren Gratis'in çalışma saatleri ilden ile değişkenlik gösterme. Bu sebepten dolayı yukarıdaki çalışma saatleri tüm iller için geçerlidir.

Gratis Genel Merkez

Gratis Genel merkezi İstanbul ilinde bulunmaktadır. Diğer şehirlerde Gratis mağazaları ve mağaza olarak şubeler yer alır. Gratis markasına ait tüm öneri ve şikayetlerinizi 0 850 210 6 900 çağrı merkezine iletebilirsiniz. Herhangi bir genel merkezle ilgili işlemler için de 0 212 705 26 00 genel merkez numarasını kullanabilirsiniz.