IMF Başkanı Georgieva'dan koronavirüse karşı küresel iş birliği çağrısı:

Georgieva, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantıları"nın ardından yazılı açıklama yaptı.

BİRLİKTE ÇALIŞMA ÇAĞRISI YAPILDI

"Kovid-19'un insani ve ekonomik etkilerini kontrol altına almak için, özellikle salgın daha kalıcı ve yaygın hale gelirse birlikte çalışmalıyız. Çin ve dünyanın geri kalanındaki büyüme, virüsün hızlı bir şekilde kontrol altına alınması durumunda bile etkilenecektir"

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının ülkedeki ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğine işaret Georgieva, bu durumun küresel ekonomik büyümeye yönelik toparlanma beklentilerini de riske attığını aktardı.

Georgieva, salgının insani bir trajedi olduğunu belirterek, "Çin ve dünyanın geri kalanındaki büyüme, virüsün hızlı bir şekilde kontrol altına alınması durumunda bile etkilenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün oluşturduğu belirsizlik dikkate alındığında daha kötü senaryolara karşı hazır olunması gerektiğinin altını çizen Georgieva, söz konusu salgının yanı sıra ülkeler ve şirketlerin yüksek borçlarının risk primi artışı ya da finansal koşullardaki beklenmedik sıkılaşmadan etkilenmesi ve iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin artması gibi risklerin de olduğunu bildirdi.

- "KÜRESEL ZORLUKLAR, KÜRESEL ÇÖZÜMLER GEREKTİRİR"

Georgieva, büyüme hızındaki yavaşlama ve düşük enflasyonla G20 ekonomilerindeki para politikasının uyumlu olmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, maliye politikasının ekonomik beklentileri destekler şekilde uygulanmasının önemine değindi.

Yapısal reformların üretimi, büyümeyi ve iş gücünü geliştirmek amacıyla uygulanması gerektiğini belirten Georgieva, "Ülke düzeyindeki politikaların ötesinde, birçok zorluk küreseldir ve küresel çözümler gerektirir." ifadelerini kullandı.

Georgieva, ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan vergi zorluklarıyla başa çıkma, borçların şeffaflığı ve sürdürülebilirliğinin güçlenmesi, daha açık ve dirençli finansal sistemin oluşturulması gibi konuların toplantılarda gündeme geldiğini kaydetti.

- İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Uluslararası iş birliğinin önemli olduğu alanlara dikkati çeken Georgieva, "Kovid-19'un insani ve ekonomik etkilerini kontrol altına almak için, özellikle salgın daha kalıcı ve yaygın hale gelirse birlikte çalışmalıyız." çağrısında bulundu.

Küresel ticaretteki belirsizliğin daha da azaltılması için iş birliğinin gerekli olduğunu vurgulayan Georgieva, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına rağmen ticaret tansiyonunun bu yıl küresel büyümede yüzde 0,6'lık düşüşe neden olduğuna işaret etti ve "ticaret barışı"na geçişin önemine işaret etti.

Georgieva, son olarak iklim değişikliğine karşı da dünyanın iş birliği içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi.