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İndigo çocuk nedir, ne demektir? ile gündeme gelen indigo ve kristal çocukların özellikleri...

Özellikle sosyal medyanın son zamanlarda en çok konuştuğu isim için ortaya atılan indigo ve kristal çocuk iddiası 'nin gündemine oturdu. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve yaptığı açıklamalar ile izleyenleri şaşkına çevirirken uzmanlar küçük çocuğun bu kadar göz önünde olmasının ileride çok büyük problemlere neden olabileceğini söylüyor. Atakan Kayalar ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların ardından araştırma konusu haline gelen İndigo çocuk nedir ve ne demek? Sorusu ise yoğun olarak internet üzerinden cevap arıyor. Filozof, Kristal çocuk gibi birçok lakap ile bilinen ve sosyal medyada yayınlan videosu ile şimdilerde tüm Türkiye'nin söz ettiği Atakan Kayalar'ın hastalığı olduğu söylenen Kristal ve indigo çocukların özellikleri nelerdir? İşte psikiyatrik hastalık ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 09:44 ABONE OL
İndigo çocuk nedir, ne demektir? Atakan Kayalar ile gündeme gelen indigo ve kristal çocukların özellikleri...

Kristal ve indigo çocukların özellikleri; bilindiği üzere yüksek farkındalık, sezgi ve yetenek ile kendini gösterir. Kastedilen şey üstün zekalılıktan çok ayrı olarak değerlendirilir. Son olarak sosyal medyada yayılan videoları ile tüm 'nin gündemine oturan filozof çocuk için ortaya kristal çocuk olduğu iddiasının ardından binlerce kişi İndigo çocuk nedir ve ne demek? Gibi sorularının yanıtını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili tüm değerlendirme ve bilgileri derlediğimiz haberimizde sosyal medyada olay olan konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Atakan Kayalar indigo mu? Kristal ve indigo çocukların özellikleri nelerdir? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

ATAKAN KAYALAR İNDİGO MU? KRİSTAL ÇOCUK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Filozof Atakan olarak tanınan ve adından söz ettiren 10 yaşındaki çocuğun erişkin konuşmaları ve 5 ayda 250 kitap bitirmesi binlerce insanı hayrete düşürürken indigo hastalığı da gündemdeki yerini aldı. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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İndigo çocuk nedir, ne demektir? Atakan Kayalar ile gündeme gelen indigo ve kristal çocukların özellikleri...
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