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'da kayıp 3 liseli kızı arama çalışmaları sürüyor

'da 4 gün önce kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), (16) ve 'dan (16) henüz haber alınamadı. Kayıp kızları bulmak için çalışmalarını sürdüren güvenlik güçlerine şu ana kadar birkaç ihbarda bulunulduğu, ancak bunların asılsız olduğu belirtildi. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.2.2020 16:16 ABONE OL
Isparta'da kayıp 3 liseli kızı arama çalışmaları sürüyor

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu.

Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 4 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı

Kayıp kızları bulmak için çalışmalarını sürdüren güvenlik güçlerine şu ana kadar birkaç ihbarda bulunulduğu, ancak bunların asılsız olduğu belirtildi. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

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Isparta'da kayıp 3 liseli kızı arama çalışmaları sürüyor
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