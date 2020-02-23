İstanbul metrosu çalışma saatleri 2020: İstanbul metro seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İstanbul metrosu hafta sonu ve bayram seferleri

Büyükşehirlerde en çok tercih edilen ulaşım araçları arasında metro geliyor. Bunun başlıca sebepleri arasında ise insan ve araç yoğunluğu nedeniyle trafiğin aşırı düzeyde olması, ulaşım zorlukları çekilmesi geliyor. Hal böyleyken metropol kentimiz İstanbul metro çalışma saatleri 2020 yılında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyada ilk kez Londra'da kurulan metro; 1863 yılında işletmeye açılmıştır. Günde 8 milyondan fazla yolcu taşıdığı bilinen metronun en büyük özelliklerinden bir tanesi de az personel ihtiyacıdır. Buna örnek olarak ise son olarak Çekmeköy-Üsküdar arasında açılan metro sürücüsüz çalışmaktadır. Peki, İstanbul metrosu mesai saatleri nelerdir? İstanbul metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

İSTANBUL METROSU ÇALIŞMA SAATLERİ 2020: İSTANBUL METRO KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Metrolar trafik sorunu ile başa çıkmak için büyükşehirler için olmazsa olmazdır. İstanbul'da da pek çok bölgede bulunan metronun çalışma saatleri merakla araştırılıyor.

Günde milyonlarca insanın kullandığı İstanbul metrosu çalışma saatleri;

Sabah saat 06:00'da mesaiye başlıyor.

Gece 00.00'a kadar açık bulunuyor.

İSTANBUL METROSU HAFTA SONU VE BAYRAMDA ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul metrosu çalışma saatleri bayramlarda, özel günlerde ve hafta sonlarında değişkenlik göstermezken hafta içi 8 vagonlu hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 4 vagonlu çalışmaktadır.

İSTANBUL METRO SEFERLERİ HAFTA SONU 24 SAAT HİZMET VERİYOR!

Öte yandan İstanbul'da gece metrosu seferleri bulunmaktadır. Bunlar Cuma günü, hafta sonu ve resmi tatilleri kapsayacak şekilde planlanmıştır. 20 dakika aralıklarla gerçekleşen gece metrosu seferlerinde işletme yapan hatlar ise şu şekilde;

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)

METRO İLK KEZ NEREDE KURULDU?

Metro, dünyada ilk kez Londra'da kurulmuştur. 1863'te işletmeye açılan metro, günde sekiz milyondan fazla yolcu taşımaktadır. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da metro bulunmaktadır.