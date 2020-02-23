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'da korku dolu gece! 9 otomobil kundaklandı

'da bu gece korku dolu anlar yaşandı. 9 otomobil sokakta park halindeyken cayır cayır ateşe verildi. Mahalleli neye uğradığını şaşırdı! Fatih'te gece saatlerinde maskeli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz kişi yada kişiler park halinde duran 9 otomobile ateşe verdi. Park halindeki otomobiller kısa sürede alev topuna dönerken, olayı gerçekleştiren şüpheliler yaya olarak kaçtı

Giriş Tarihi: 23.2.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 08:14 ABONE OL
İstanbul'da korku dolu gece! 9 otomobil kundaklandı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale etti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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İstanbul'da korku dolu gece! 9 otomobil kundaklandı
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