Konya, Isparta ve Burdur’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Konya, Isparta ve Burdur’da okullar tatil olacak mı?

Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle de kimi il ve ilçelerde okullar ilgili ilin valiliği tarafından yapılan açıklama ile tatil ediliyor. En son iki gün üst üste birçok ilimizde okullar tatil edilmiş ve ardından bir açıklama ile geçtiğimiz haftanın son okul günü olan Cuma günü de okulların tatil olduğu duyurulmuştu. Merak konusu olan illerden ikisi ise Konya, Isparta ve Burdur oldu. Konya, Isparta ve Burdur'un birçok kesiminde kar yağışı etkili oluyor Peki, yarın Konya, Isparta ve Burdur'da okullar tatil mi?

KONYA, ISPARTA VE BURDURDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ - OKULLAR TATİL Mİ?

İşte Konya, Isparta ve Burdur'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı…