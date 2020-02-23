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, ve ’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Konya, Isparta ve Burdur’da okullar tatil olacak mı?

Kar yağışı birçok ilde etkisini gösteriyor ve hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılarının ardından birçok ilimizde kar yağışı başladı. Kar yağışı , ve ’da da etkili oluyor. Yağışların başlamasının ardından öğrenciler yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Isparta, Konya ve Burdur illerimizde Çarşamba günü okullar tatil mi? İşte tatil haberleri ile ilgili detaylar ve tatil olup olmadığının yanıtı…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 16:35 ABONE OL
Konya, Isparta ve Burdur’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Konya, Isparta ve Burdur’da okullar tatil olacak mı?

Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle de kimi il ve ilçelerde okullar ilgili ilin valiliği tarafından yapılan açıklama ile tatil ediliyor. En son iki gün üst üste birçok ilimizde okullar tatil edilmiş ve ardından bir açıklama ile geçtiğimiz haftanın son okul günü olan Cuma günü de okulların tatil olduğu duyurulmuştu. Merak konusu olan illerden ikisi ise Konya, Isparta ve Burdur oldu. Konya, Isparta ve Burdur'un birçok kesiminde kar yağışı etkili oluyor Peki, yarın Konya, Isparta ve Burdur'da okullar tatil mi?

KONYA, ISPARTA VE BURDURDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ - OKULLAR TATİL Mİ?

İşte Konya, Isparta ve Burdur'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı…

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Konya, Isparta ve Burdur’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Konya, Isparta ve Burdur’da okullar tatil olacak mı?
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