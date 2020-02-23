Koronavırüs’te çember daralıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Thedros Adhanom Ghebreyesus, Çin ile ya da diğer doğrulanmış vakalarla net bir ilişkisi olmayan koronovirüs vakalarından kaygı duyduğunu söyledi. Virüsü kontrol altına almak için fırsat penceresinin "daraldığını" vurgulayan Ghebreyesus, virüsün yayıldığı özellikle "sağlık sistemi en zayıf olan ülkelerde" kullanılmak üzere donör ülkelere 675 milyon dolar yardım çağrısı yaptı. Afrika'da 13 öncelikli ülke belirlediklerini aktaran Ghebreyesus, bu ülkelerin Çin ile doğrudan bağlantısı olduğunu veya buradakilerin Çin'e daha yoğun seyahat ettiklerini kaydetti. Afrika'da öncelikli olarak belirlenen 6 ülkeye 30 binden fazla kişisel koruyucu ekipman gönderdikleri bilgisini paylaşan Ghebreyesus, gelecek haftalarda da 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi göndermek için hazır olduklarını ifade etti. Ghebreyesus, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) ile virüsün bölge ülkelerine gelme olasılığına karşı sıkı bir şekilde hazırlık yaptıklarını belirterek, "En büyük endişemiz Kovid-19'un daha zayıf sağlık sistemleri olan ülkelere yayılma potansiyelinin devam ediyor olması" değerlendirmesinde bulundu.



İRAN'DA TÜM KENTLERE YAYILMIŞ OLABİLİR

İRAN'DA vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldi. 10 kişiden 8'inin Kum, 2'sinin de başkent Tahran'da olduğunu aktardı. İran Sağlık Bakanlığı virüsün tüm şehirlere yayılmış olabileceini söyledi. Irak İran vatandaşlarına sınır kapılaranı 3 gün süreyle kapattı.



İSRAİL, LÜBNAN VE IRAK'TA ILK VAKA

KORONAVIRÜS bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti. Çin dışında vakalar şöyle: "Japonya 739, Güney Kore 346, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1. Irak 1" İran'dan Lübnan'a giden kadın Beyrut'ta karantinaya alındı. İsrail'de Japonya'daki yolcu gemisinden tahliye edilip İsrail'e dönen bir kadında virüs tespit edildi.