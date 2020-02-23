Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 İlk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi

Müslüman âlemi açısında büyük önem taşıyan bu tarih ile ilgili olarak binlerce vatandaş Ramazan ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Aynı zamanda bu ay içerisinde bulunan Kadir Gecesi gecelerin en feyizlisi ve bereketlisi olarak biliniyor. Müslümanlar kendilerine farz kılınan oruç ibadeletlerini yerine getirirken teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler ile iman ediyor. Rahmet ayı olarak da bilinen bu önemli tarih bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'in Hz Peygambere inmeye başladığı tarihi de içinde barındırmaktadır. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2020 Diyanet takvimi ile 2020 Ramazan başlangıcı…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından açıklanan takvime göre hazırladığımız haberimizin devamından 2020 Ramazan başlangıç tarihi ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz...