Regaip Kandili 2020 ne zaman? Regaip Kandilinde oruç tutulur mu, sevabı nedir?

Regaip Kandili 2020 ne zaman? İslam alemi büyük bir merakla Kandil gününü beklemeye başladı. Şüphesiz İslam alemi için en önemli aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak ifade edilen üç aylardır. Dini ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar '' Regaip Kandilinde oruç tutulur mu, sevabı nedir?'' sorusuna yanıt arıyor. Müslüman alemi şimdiden kandil hazırlıklarına başladı. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir. Peki 2020 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandilinde oruç tutulur mu, sevabı nedir? İşte merak edilenler…