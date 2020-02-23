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2020 ne zaman? , sevabı nedir?

Mübarek üç ayların müjdecisi için geri sayım başladı. Diyanet tarihini duyurdu. Kandil gününde okunan her Kur'ân harfi için on sevap verilirse, Recep ayında yüzleri geçmekte, Regâib kandilinde ise daha da artmaktadır. Müslümana alemi için önem arz eden kandil gününde yapılacak ibadetlerden birisi de dua ve oruç tutmaktır. Bugünde ülkenin dört bir yanındaki camiler Müslümanlarla dolup taşacak, evlerde Yasin-i Şerifler okunacak ve eller semaya yükselecek. Peki Regaip Kandili 2020 ne zaman? , sevabı nedir?

Giriş Tarihi: 24.2.2020 00:30 ABONE OL
Regaip Kandili 2020 ne zaman? Regaip Kandilinde oruç tutulur mu, sevabı nedir?

2020 ne zaman? İslam alemi büyük bir merakla Kandil gününü beklemeye başladı. Şüphesiz İslam alemi için en önemli aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak ifade edilen üç aylardır. Dini ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar '' , sevabı nedir?'' sorusuna yanıt arıyor. Müslüman alemi şimdiden kandil hazırlıklarına başladı. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir. Peki Kandili ne zaman? Regaip Kandilinde oruç tutulur mu, sevabı nedir? İşte merak edilenler…

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Regaip Kandili 2020 ne zaman? Regaip Kandilinde oruç tutulur mu, sevabı nedir?
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