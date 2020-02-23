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Haberi: 5.9’luk depremi sonrası ’dan vatandaşlara kritik uyarı! ‘Afet bölgesindeki…’

İran Türkiye sınırında meydana gelen 5.9’luk depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesindeki acı bilançoyu açıkladı. Bakan Soylu, yaptığı ilk açıklamada 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtmişti. Bölgeden ile ilgili gelen haberleri doğrultusunda hayatını kaybeden vatandaş sayısının 9’a yükseldiği, 37 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi. konuyla ilgili yaptığı açıklamada özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. ’ın Başkale ilçesindeki iki köy başta olmak üzere Hakkâri ve Ağrı gibi illerimizi de etkileyen İran Khoy merkez üslü deprem ile ilgili son dakika ayrıntılarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, Van depremi son durum hakkına bilgi edinebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 15:22 ABONE OL
Son Dakika Haberi: 5.9’luk Van depremi sonrası AFAD’dan vatandaşlara kritik uyarı! ‘Afet bölgesindeki…’

depremi ile ilgili haberi! İran'da sabah saatler 08.53'ü gösterdiğinde 5.9 büyüklüğünde meydana geldi. Başkale fayının üzerinde olduğu düşünülen sarsıntı, doğu bölgelerimizde Hakkâri, Ağrı ve Van'da etkisini yoğun bir şekilde hissettirdi. Yerin 5.22 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı sebebiyle 9 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. 37 vatandaşımızın da yaralı olduğu biliniyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede vatandaşlar 'İran Van deprem son durum' aratmasını gerçekleştiriyor. Öte yandan 'dan da konuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Haberimizin içerisinden Van son dakika ile ilgili bilgi edinebilir, AFAD'ın uyarısına ulaşabilirsiniz…

VAN DEPREMİNİN ARDINDAN AFAD'DAN UYARI! 'AFET BÖLGESİNDEKİ…'

Van depremle sarsıldı. İran merkezli 5.9 şiddetindeki deprem sonrasında özellikle Van Başkale'de can kayıpları var. Şu ana kadar verilen bilgilere göre 9 vatandaşımızı kaybettik. 30'dan fazla da yaralı var. Öte yandan AFAD'dan çok önemli bir uyarı geldi.

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Son Dakika Haberi: 5.9’luk Van depremi sonrası AFAD’dan vatandaşlara kritik uyarı! ‘Afet bölgesindeki…’
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