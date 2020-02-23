Son Dakika Haberi: 5.9’luk Van depremi sonrası AFAD’dan vatandaşlara kritik uyarı! ‘Afet bölgesindeki…’

Van depremi ile ilgili son dakika haberi! İran'da sabah saatler 08.53'ü gösterdiğinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkale fayının üzerinde olduğu düşünülen sarsıntı, doğu bölgelerimizde Hakkâri, Ağrı ve Van'da etkisini yoğun bir şekilde hissettirdi. Yerin 5.22 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı sebebiyle 9 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. 37 vatandaşımızın da yaralı olduğu biliniyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede vatandaşlar 'İran Van deprem son durum' aratmasını gerçekleştiriyor. Öte yandan AFAD'dan da konuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Haberimizin içerisinden Van son dakika deprem haberleri ile ilgili bilgi edinebilir, AFAD'ın uyarısına ulaşabilirsiniz…

VAN DEPREMİNİN ARDINDAN AFAD'DAN UYARI! 'AFET BÖLGESİNDEKİ…'

Van depremle sarsıldı. İran merkezli 5.9 şiddetindeki deprem sonrasında özellikle Van Başkale'de can kayıpları var. Şu ana kadar verilen bilgilere göre 9 vatandaşımızı kaybettik. 30'dan fazla da yaralı var. Öte yandan AFAD'dan çok önemli bir uyarı geldi.