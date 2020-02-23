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Son dakika haberi! 'dan kritik uyarı: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli

'ın Hoy kenti merkezli gerçekleşen 5.9 şiddetindeki ülkemizin doğusunda da ciddi şekilde hissedildi. Özellikle 'da can kayıpları ve yaralılar var. Son duruma göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, (), çok önemli bir uyarı geldi. İran'ın Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, vatandaşların hasarlı yapılara girmemeleri uyarısında bulunuldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.2.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 14:40 ABONE OL
Son dakika haberi! AFAD'dan kritik uyarı: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli

Van depremle sarsıldı. İran merkezli 5.9 şiddetindeki deprem sonrasında özellikle Van Başkale'de can kayıpları var. Şu ana kadar verilen bilgilere göre 9 vatandaşımızı kaybettik. 30'dan fazla da yaralı var. Öte yandan AFAD'dan çok önemli bir uyarı geldi.

'KESİNLİKLE GİRMEYİN'

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Türkiye sınırına yakın olması sebebiyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" denildi. Açıklamada ayrıca, bölgedeki gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

Son dakika deprem haberi: İran'daki afet Van'ı da vurdu! Ölü ve yaralılar var

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Son dakika haberi! AFAD'dan kritik uyarı: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli
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