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Son dakika haberi: 'ın babasından flaş sözler! İğrenç sözler sarfeden avukata sert tepki

Son dakika haberi: Ankara'da, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Şenel'in babası Mustafa Damar'dan sanık avukatı 'a sert tepki geldi. İğrenç ifadeler kullanan Bıçak hakkında 'ölünün hatırasına saygısızlık' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından dava açmaya hazırlanılıyor. Mustafa Damar, sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının fiili karşılığının 30 yıl olduğunu belirterek, "Bu ceza bizim için adaletin tecelli etmesine yetmiyor" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.2.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 10:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Ceren Damar'ın babasından flaş sözler! İğrenç sözler sarfeden avukata sert tepki

Araştırma Görevlisi Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın önceki gün görülen karar duruşmasında sanık Hikmet'e, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi.

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Son dakika haberi: Ceren Damar'ın babasından flaş sözler! İğrenç sözler sarfeden avukata sert tepki
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