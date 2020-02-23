Son Dakika Haberi: İran-Van depremi acı bilançosu açıklandı! Van Başkale'’de etkili olan depremde 8 vatandaşımız hayatını kaybetti!

İran depremi Van'ı da vurdu! İran'ın Khoy şehrinde bugün saatler 08.53'ü gösterdiğinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen sarsıntı büyük paniğe neden olurken, deprem ile ilgili acı bilançoyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere yurt genelinde deprem ile ilgili son dakika haberleri yakın takibe alınırken, bu noktada 'Van depremi' aratması en çok araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Van başta olmak üzere Hakkâri ve Ağrı'da da yoğun bir şekilde hissedilen sarsıntı da 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi son dakika olarak geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, acı haberi duyurdu ve depremin ülkemizde etkilediği bölgelerde kerpiç evlerin ağırlıkta olduğu noktalarda 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, yaralanan ve enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da olduğunu belirtti. Haberimizin içerisinden İran-Van depremi ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz…

İRAN-VAN DEPREMİ İLE İLGİLİ ACI BİLANÇOYU SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLADI!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Konya - Derebucak'ta saat 01.26'da 4.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 14.76 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Şiddetli deprem Antalya, İzmir ve Ankara'da da hissedildi.

İRAN'DA 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran'ın Khoy kentinde gerçekleşip Van, Hakkâri, Iğdır ve Ağrı illerinde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki şiddetli depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile tüm son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz...

Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallerinde bazı kerpiç binalar ve ahırlar yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar oluşurken, yaralıların olduğu öğrenildi. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İşte tüm detaylar;