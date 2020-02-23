SON DAKİKA! Manisa’da korkutan deprem! İzmir, İstanbul ve Balıkesir'de de hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Şubat

Sabah saatlerinde İran'ın Türkiye sınırında meydana gelen deprem, Van'ın Başkale ilçesini vurdu. Yaşanan deprem, Başkale'nin 2 köyünde 9 can kaybına sebep olurken 37 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen bu depremin ardından çok sayıda artçı meydana gelirken bu artçılar arasından iki tanesinin şiddetinin 4'ün üzerinde olduğu belirti. Gün boyu yaşanan artçılar özellikle afet bölgesinde yaşayanlar tarafından son dakika deprem haberlerinin yakından takip edilmesine sebep olurken bir başka haber de Manisa'dan geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklama depremin merkez üssünün Akhisar olduğu belirtilirken İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa da depremden etkilenen iller arasında yer aldı.

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! KANDİLLİ VE AFAD SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ! İSTANBUL, İZMİR, BALIKESİR VE BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Haberimizin içerisinden Manisa depremi ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini bulabilirsiniz...