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Son Dakika Haberi… haritası: ile Türkiye deprem tehlike haritası ve fay hatları geçen şehirler

Bu sabah ile sarsıldı. Gelen son dakika haberine göre sınırımızda meydana gelen deprem Van’da da hissedildi. , bugüne kadar dünyanın en şiddetli depremlerinden bazılarına maruz kaldı. 1999 yılının Ağustos ayında, 7.6 büyüklüğündeki deprem binlerce insanın ölümüne neden oldu ve on binlerce insan evsiz kaldı. Türkiye’de aktif fay hatları son dönemlerde hareketlilik gösterdiği için, vatandaşlar için Türkiye deprem haritası da merak konusu oldu. Peki, hangi şehirlerde ve bölgelerde deprem fay hattı var? Haberimizde, Türkiye deprem haritası ve fay hattı haritası bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte, İran’da yaşanan ve Van’da da 8 kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası merak edilen ve tarafından paylaşılan Türkiye deprem tehlike haritası…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 13:19 ABONE OL
Son Dakika Haberi… Türkiye deprem haritası: AFAD ile Türkiye deprem tehlike haritası ve fay hatları geçen şehirler

Sabah saatlerinde İran'da meydana gelen şiddetli ülkemizde de paniğe neden olurken, acı haber öğle saatlerinde geldi ve 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan depremin ardından deprem haritası, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'de birçok aktif fay hattı bulunuyor. Bu fay hatları da zaman zaman hareket ederek şiddetli ve ölümcül depremlere neden oluyor. 1999 yılında yaşanan Ağustos depreminde 17.000'den fazla insan öldü ve 45.000'e yakın kişi yaralandı. 21. yüzyılda, depremler Türkiye'de devam ederken, yer yer can kayıplarına da neden oluyor. Peki, Türkiye deprem haritası nasıl ve hangi şehirlerin altında fay hattı bulunuyor?

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Depremleri tahmin etmek çok zordur, ancak depremlerin gerçekleştiği yerlere giderken hazırlıklı olmak ve nasıl güvende kalacağını bilmek önemlidir.
İşte Türkiye'deki depremler hakkında bilmeniz gerekenler ve Türkiye deprem haritası…

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Son Dakika Haberi… Türkiye deprem haritası: AFAD ile Türkiye deprem tehlike haritası ve fay hatları geçen şehirler
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