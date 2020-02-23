Son Dakika Haberi: Ünlü Jeoloji uzmanından deprem ile ilgili korkutan uyarı! Van Başkale depreminin ardından…

İran'da bugün meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem, Van'ın Başkale ilçesini de vurdu ve 8 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Konuyla ilgili acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Yaşanan bu sarsıntıların etkisi devam ederken, ünlü Jeoloji Uzmanı İshak Yılmaz ile deprem uzmanı Orhan Tatar'dan korkutan açıklamalar geldi. Depremin fayının Başkale olduğunu belirten Tatar, artçı sarsıntıların İran tarafında olduğunu belirtti. Tatar, 'Şuna vurgu yapmak lazım. Bu tür depremlerden sonra meydana gelebilecek artçı sarsıntılar bölgede çığ riskini daha da arttıracaktır.' dedi. Öte yandan konuyla ilgili bir diğer açıklama da Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "4, 4.5 büyüklüğünde depremler üretebilir. Yeni yıkımlara meydan verebilir. Kış mevsimi nedeniyle yapının üzerinde bulunduğu zemin biraz daha gevşemiş vaziyette.'' dedi. İşte uzmanların o açıklamaları ve son dakika haberinin detayları…

JEOLOJİ UZMANLARINDAN VAN DEPREMİNİN ARDINDAN KORKUTAN UYARI!

Ünlü Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz ve Jeoloji uzmanı Orhan Tatar, İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen ve ulaşılan ilk bilgilere göre ülkemizde 8 kişinin ölümüne sebebiyet veren 5.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.