Son Dakika Haberi: Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler! Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde hafta sonu itibariyle etkili olmaya başlayan kar yağışları, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiliyor, ulaşım problemlerini de beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca haftanın ilk gününde okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğretmenler, öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden '24 Şubat yarın okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Valiliklerden açıklamalar yakından takip edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de paylaştığı 5 günlük raporda o illere dikkat çekti. Peki, 24 Şubat Pazartesi yarın Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Konya, Isparta, Burdur, Muş, Bitlis, Hakkâri ve Van'da okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması var mı? Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ve kar tatili haberlerine buradan ulaşabilirsiniz…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 ŞUBAT PAZARTESİ KAR TATİLİ OLACAK İL VE İLÇELER!

24 Şubat Pazartesi günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilirsiniz…