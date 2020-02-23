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Haberi: Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi olan il ve ilçeler! Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde hafta sonu itibariyle tekrardan etkili olmaya başlayan soğuk havalar ve kar yağışları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, ulaşım problemleri de beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca, yarın sabah itibariyle okula gidecek olan öğretmenler, öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden ‘yarın okullar tatil mi, olacak mı?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Konya, Isparta, Burdur, Muş, Bitlis, Hakkâri ve Van illerine dikkat çekti. Hal böyle olunca da haberleri yakından takip ediliyor. Peki, 24 Şubat Pazartesi yarın okullar tatil mi? Van’da ? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verirken, gelişmelerini de açıklamalar geldikçe haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 16:56 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler! Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde hafta sonu itibariyle etkili olmaya başlayan kar yağışları, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiliyor, ulaşım problemlerini de beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca haftanın ilk gününde okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğretmenler, öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden '24 Şubat ?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Valiliklerden açıklamalar yakından takip edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de paylaştığı 5 günlük raporda o illere dikkat çekti. Peki, 24 Şubat Pazartesi yarın Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Konya, Isparta, Burdur, Muş, Bitlis, Hakkâri ve Van'da okullar tatil mi? açıklaması var mı? Konuyla ilgili gelişmelerine ve kar tatili haberlerine buradan ulaşabilirsiniz…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 ŞUBAT PAZARTESİ KAR TATİLİ OLACAK İL VE İLÇELER!

24 Şubat Pazartesi günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler! Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi?
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