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Son dakika: 'de 'nin çatısından düşen bir kişi öldü!

Gelen son dakika bilgisine göre 'de bulunan bir 'nin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti. ŞİŞLİ'de bulunan alışveriş merkezinin çatı katından boşluğa düşen bir kişi hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşlarındaki kişinin üzerinden 56 yaşında İranlı birine ait kimlik çıktı. Son dakika ayrıntıları gelmeye devam ediyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.2.2020 23:24 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 23:55 ABONE OL
Son dakika: Şişli'de AVM'nin çatısından düşen bir kişi öldü!

Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin çatı katında bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek boşlukta betona çakıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve üzerinden 56 yaşında birine ait kimlik çıkan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, hayatını kaybeden kişinin düşme sebebini araştırıyor.

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Son dakika: Şişli'de AVM'nin çatısından düşen bir kişi öldü!
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