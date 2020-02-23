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Sosyolog sevgiliden kezzaplı yağma

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Sosyolog sevgiliden kezzaplı yağma
İstanbul'da Yar. Doç. Dr. ve kadın doğum uzmanı Y.G., erkek arkadaşı sosyolog Serhad B.'yi savcılığa şikayet etti. Y.G, geçtiğimiz eylül ayında 4 yıllık erkek arkadaşı Serhad B.'nin yüzüne kezzap dökme ve silahla tehdit yoluyla kendisinden 280 bin lira aldığını iddia etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Serhad B. hakkında "Silahla tehdit, zincirleme hakaret, başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma (gasp) ve yağmaya teşebbüs" suçlarından ağır ceza mahkemesine dava açıldı.
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Sosyolog sevgiliden kezzaplı yağma
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