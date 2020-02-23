Sosyolog sevgiliden kezzaplı yağma

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul'da Yar. Doç. Dr. ve kadın doğum uzmanı Y.G., erkek arkadaşı sosyolog Serhad B.'yi savcılığa şikayet etti. Y.G, geçtiğimiz eylül ayında 4 yıllık erkek arkadaşı Serhad B.'nin yüzüne kezzap dökme ve silahla tehdit yoluyla kendisinden 280 bin lira aldığını iddia etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Serhad B. hakkında "Silahla tehdit, zincirleme hakaret, başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma (gasp) ve yağmaya teşebbüs" suçlarından ağır ceza mahkemesine dava açıldı.