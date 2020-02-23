Starbucks çalışma saatleri 2020: Starbucks şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ne zaman başlayıp bitiyor?

Dünyanın en çok tercih edilen kahve markaları arasında ilk akla gelen isimlerden olan Starbucks, ilk olarak 1971 yılında kurulmuş ve kısa sürede büyük bir kahve dükkânı zinciri haline gelmeyi başarmıştır. Günümüzde 60'dan fazla ülkede 20 binin üzerinde dükkânıyla faaliyet gösteren marka ülkemizde de oldukça popüler bir durumda bulunuyor. Hal böyle olunca sabah erken saatlerde veya gece geç saatlerde sipariş vermek isteyen vatandaşlar 'Starbucks çalışma saatleri 2020' ve 'Starbucks saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Çalışma saatleri şubeden şubeye farklılık gösteren markanın en çok tercih edilen dükkânları ise; Kanyon, Acıbadem, Bahariye, Bakırköy, Bebek oluyor. Haberimizin içerisinden Starbucks açılış kapanış saatini bulabilir, hafta sonu çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz…

STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020 – STARBUCKS KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde de oldukça yaygın bir konumda olan ve kahve denilince ilk akla gelen markalardan bir tanesi olan Starbucks çalışma saatleri 2020 yılında en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. İşte Starbucks hafta sonu, hafta içi çalışma saatleri;

STARBUCKS SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? STARBUCKS ÖĞLE ARASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Starbucks sabah saat 07.30'da açılırken gece yarısı 23.00'a kadar hizmet vermektedir. Bu durum şubeden şubeye değişkenlik gösterirken, genel saatler bu şekildedir.

Yine AVM içerisinde bulunan Starbucks'ların açılış saati saat 10.00 olurken, kapanış saati ise 22.00'dır. Haftanın 7 günü hizmet veren kahve markası, vardiyalı sistemde çalışmasından dolayı öğle arası yapmamaktadır.

STARBUCKS DİNİ BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Starbuckslar yılın her günü bütün özel günlerde açık olması ile birlikte vardiyalı sistemde çalışmasından dolayı hizmet konusunda bir problem çekmemektedir.

STARBUCKS NE ZAMAN KURULDU?

İlk Starbucks mağazası 1971 yılında öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ile yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen yerde açıldı. 1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan espresso barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri Peet's Coffee and Tea mağazasını satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un II Giornale kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti. Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Chicago'de açtı. Starbucks'ın Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası 1996 yılında Tokyo, Japonya'da açıldı. 28 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Starbucks 65 ülkede toplam 22.519 mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir.