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'den karşıya geçmeye çalışan adama otomobil çarptı

  Otoyolu'nda kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki yayaya otomobil çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.2.2020 21:27 ABONE OL
TEM'den karşıya geçmeye çalışan adama otomobil çarptı

Olay, saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 50 metre yakınındaki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Hanefi Sefil'e N.F yönetimindeki 48 ST 142 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine TEM Otoyolu'na sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise sürücü N.F'yi polis merkezine götürdü.

Yaşlı adama çarpan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Hanefi Sefil'in cenazesi Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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TEM'den karşıya geçmeye çalışan adama otomobil çarptı
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