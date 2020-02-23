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Timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu! Sosyal medyadan satılıyordu

Sosyal medyadan satılan egzotik kaplumbağalara el konuldu. Tarım ve ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada satılmaya çalışılan 8 adet timsah yiyen ve 4 adet mahmuzlu kaplumbağayı müşteri kılığına girerek ele geçirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.2.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 14:20 ABONE OL
Timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu! Sosyal medyadan satılıyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu koruma faaliyetleri kapsamında DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yapılan bir ihbarı değerlendirerek 8 adet timsah yiyen (alligator tortoise) ve 4 adet mahmuzlu kaplumbağaya el koydu.

MÜŞTERİ GİBİ GÖRÜŞTÜLER

Sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, internete satış ilanı veren şahısla pazarlık yapmak üzere müşteri olarak görüştü. Görüşme sonucunda 8 adet timsah yiyen ve 4 adet mahmuzlu kaplumbağa için 16 bin 400 TL karşılığında anlaşma sağlanarak bir buluşma gerçekleştirildi.

7 BİN 667 TL CEZA

Buluşma sırasında satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilemeyince söz konusu hayvanlara ekipler tarafından el konuldu. Yasa dışı hayvan ticareti yapan şahıs hakkında idari işlem başlatılarak 7 bin 667 TL idari para cezası uygulandı.
El konularak koruma altına alınan kaplumbağalar ise yapılan protokol çerçevesinde Kocaeli'de bulunan bir hayvanat bahçesine teslim edildi.

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Timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu! Sosyal medyadan satılıyordu
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