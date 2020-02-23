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depremi ile ilgili uzman isimden korkutan uyarısı geldi! ve Van depreminin ardından o detaya dikkat çekti!

Ünlü Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz ve uzmanı Orhan Tatar AHaber canlı yayınında ’da 9 kişinin ölümüne sebebiyet veren İran depremi ile ilgili açıklamalarında bulundu ve uyardılar. Sabah saatlerinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle kişinin hayatını kaybettiği açıklaması Bakan Soylu tarafından yapılmıştı. Deprem bölgesinde çalışmalar sürerken, 37 vatandaşın yaralı olduğu gelen bilgiler arasında bulunuyor. Konuyla ilgili ünlü Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz ile deprem uzmanı Orhan Tatar önemli son dakika uyarılarında bulunurken, bekleyen büyük tehlikeyi vurguladılar. Haberimizin içerisinden ünlü deprem uzmanlarının tahminlerine ulaşabilirsiniz. İşte detaylar

Giriş Tarihi: 23.2.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 17:34 ABONE OL
Van depremi ile ilgili uzman isimden korkutan son dakika uyarısı geldi! Manisa ve Van depreminin ardından o detaya dikkat çekti!

İran'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle 'da yaşayan 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 vatandaşımız da yaralandı. Yaşanan bu sarsıntıların etkisi devam ederken, 'da da 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar uzman yorumlarını merak ediyor. Konuyla ilgili ünlü Jeoloji Uzmanı İshak Yılmaz ve Deprem Uzmanı Orhan Tatar Ahaber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Deprem ile ilgili yorumlarda bulunan uzmanlar, korkutan o büyük tehlikeye vurguladılar. Haberimizin içerisinden ünlü Jeoloji uzmanlarının tahminlerine ulaşabilirsiniz. İşte haberinin ayrıntıları…

JEOLOJİ UZMANLARINDAN VAN DEPREMİNİN ARDINDAN KORKUTAN UYARI!

Ünlü Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz ve Jeoloji uzmanı Orhan Tatar, İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen ve ulaşılan ilk bilgilere göre ülkemizde 8 kişinin ölümüne sebebiyet veren 5.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

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Van depremi ile ilgili uzman isimden korkutan son dakika uyarısı geldi! Manisa ve Van depreminin ardından o detaya dikkat çekti!
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