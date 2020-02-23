Van son dakika deprem haberleri! İran Van depreminde 8 vatandaşımız hayatını kaybetti

İran depremi Van'ın Başkale ilçesinde 8 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan son dakika açıklamasında, depremin ardından AFAD ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına intikal ettiği belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede tedirginlik sürerken, vatandaşlar İran ve Van son durum yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, yerin 5.22 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı Başkale fayı üzerinde bulunuyor. Hal böyleyken arama motoru üzerinden en çok araştırılan konular arasında 'İran, Van son dakika deprem haberleri' yer alıyor. Haberimizin içerisinden Khoy merkez üssünde meydana gelip Ağrı, Hakkâri ve Van'da etkisini hissettiren İran depremi ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz…

VAN SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! İRAN VAN DEPREMİNDE 8 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Konya - Derebucak'ta saat 01.26'da 4.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 14.76 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Şiddetli deprem Antalya, İzmir ve Ankara'da da hissedildi.

İRAN'DA 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran'ın Khoy kentinde gerçekleşip Van, Hakkâri, Iğdır ve Ağrı illerinde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki şiddetli depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile tüm son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz...

Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallerinde bazı kerpiç binalar ve ahırlar yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar oluşurken, yaralıların olduğu öğrenildi. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İşte tüm detaylar;