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Yanlışlıkla açılan kapı cinayetle kapandı

İstanbul ’de , yanlışlıkla akrabasının zannettiği aracın kapısını açınca içindeki iki kişiyle tartıştı. babasıyla tartışanların birini öldürdü diğerini yaraladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Yanlışlıkla açılan kapı cinayetle kapandı
İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde geçen pazartesi saat 23.30'da Afan Ayvaz bir akrabası ile restoranda buluşmak üzere evden çıktı. Daireden aşağı indiğinde akrabasının aracı zannedip binmek üzere bir aracın kapısını açtı. Ancak kapısını açtığı araç akrabasının değildi. Aracın içerisinde Burhan Gür (31) ve Veysel D. (40) vardı. Tartıştılar. Evinden sesi duyan oğlu Barış Ayvaz (36), hemen babasının yanına geldi. İkiliyi bıçakladı. Gür öldü. Yardım çağıran ve ameliyat edilen Veysel D.'nin durumu ciddi. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan baba oğulu yakaladı. Afan Ayvaz ilk ifadesinde "Akrabamın aracı zannettim yanlışlıkla açtım" dedi. Barış Ayvaz "Sokakta gürültü duydum, pencereden baktım. Babamı darp ediyorlardı. Aşağı indim kavga ettik. Olay yaşandı" diye konuştu. Baba oğul cezaevine gönderildi.
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Yanlışlıkla açılan kapı cinayetle kapandı
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