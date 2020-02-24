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Anestezi teknisyeni ameliyat öncesi kalp krizinden öldü!

'da acı bir olay yaşandı. Anestezi teknisyeni ameliyatın hemen öncesinde kalp krizi geçirdi. Anestezi teknisyeni Ergün Sürücü (38), Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathanede hazırlık yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 12:44 ABONE OL
Anestezi teknisyeni ameliyat öncesi kalp krizinden öldü!

Olay, saat 07.30 sıralarında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathanesinde meydana geldi. Nöbetçi anestezi teknisyeni Ergün Sürücü, hastalarla ilgili hazırlık yaptığı sırada, koridorda aniden fenalaşarak, yere yığıldı. Ameliyathanedeki doktor ve meslektaşlarının müdahale ettiği Sürücü, kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçiren Ergün Sürücü'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mesai arkadaşları, Ergün Sürücü'nün ölümüyle üzüntü yaşarken, görev yaptığı ekibin bugün planladığı ameliyatlar da ertelendi.

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Anestezi teknisyeni ameliyat öncesi kalp krizinden öldü!
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